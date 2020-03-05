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ABD tahvil faizleri tarihi düşük seviyeyi gördü

05.03.2020 13:42

Son güncelleme : 05.03.2020 13:42
ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 0,90 ile tarihi düşük seviyelere gerilmesinin ardından, bugün yüzde 1 seviyesine çıktı.



AA

Yılbaşında yüzde 2'ye yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla kademeli olarak geriledi.

Fed'in sürpriz faiz indirimi sonrası tarihte ilk defa yüzde 1'in altına gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,90'ı gören tahvil faizi, yüzde 1 seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin  yaptığı değerlendirmede, ABD 10 yıllık tahvil faizinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi sonrası piyasaların aşırı dalgalı seyrine bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Söz konusu faizlerin bir yıl önce yüzde 2,70 ve yeni yıla girerken  yüzde 1,85 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bürümcekçi, "Bu son derece hızlı  düşüşte en önemli faktör koronavirüs salgınının başta Çin ve ABD olmak üzere  küresel büyümeyi belirgin aşağı yönde etkileyeceğine yönelik artan endişeler gibi  görünüyor." dedi.

Bürümcekçi, ilk aşamada küresel imalat zincirinin en önemli  tedarikçisi olan Çin'de ortaya çıkan aksamaların dünya mal arzı ve ticaret hacmi  üzerinden olumsuz etkilerde bulunduğu izlenirken, bu etkinin, tüketicilerin talep  daralmasıyla birleşmesi ile belirgin güçlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Ancak görülen fiyatlamanın bu denli hızlı olmasında, küresel resesyon  algılamasından daha çok küresel çapta riskten kaçışın çabuk gerçekleşmesinin  etkili olduğuna işaret eden bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Zira, 2008 küresel krizinde bile 10 yıl vadeli faizlerde bu denli  sert düşüş olmamıştı. Ayrıca herhangi bir salgının bu denli uzun süre ekonomilere  etkide bulunması çok da gerçekçi bir senaryo gibi durmuyor. Bu nedenle de Fed  hızlı hareket ederek, finansal istikrar riskini gözeterek para politikasını acil  bir toplantıyla gevşetme yoluna gitti ve gerekirse devamının gelebileceğini  vurguladı. Zaten Çin'de çok sert düşen öncü aktivite göstergeleri PMI endeksleri dışında, dünya genelinde şubat itibarıyla benzer bir olumsuzluk gözlenmiyor. Dolayısıyla para politikasının gevşemeye başlaması ve salgına ilişkin gelebilecek olumlu haber akışı ile tahvil getiri eğrisinin uzun ucunun toparlanması zaman  içinde söz konusu olabilir. Bu bağlamda, ekonomik görünüme ilişkin  belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle piyasaların aşırı dalgalı seyrini bir  süre daha koruyacağı söylenebilir. Ancak, Fed'in hamlelerini diğer merkez  bankalarının da takip etmesi durumunda piyasalardaki panik havasının dağılması  söz konusu olabilir ki, ekonomik görünüm açısından en olumlu gelişmenin bu  aşamada ancak bu olabileceği kabul edilmelidir."





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