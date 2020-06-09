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ABD`de açık iş sayısı geriledi

09.06.2020 17:35

Son güncelleme : 09.06.2020 17:54
ABD`de JOLTS Açık İş Sayısı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 5 milyon 46 bine inerek, Aralık 2014`ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı  verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı nisanda bir önceki aya göre 965 bin azalarak 5 milyon 46 bine düştü.

Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin  piyasa beklentisi, nisanda 5 milyona inmesi yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde azalan açık iş sayısı, martta  ise 6 milyon 11 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Açık iş sayısı, özel sektörde 883 bin azalırken, kamu sektöründe 82  binlik düşüş gösterdi. Bu dönemde açık iş sayısı en fazla ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ve perakende ticaret sektörlerinde azalış kaydetti.




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