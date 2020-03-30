ABD`de, bekleyen konut satışları şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,4 yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
ABD`de bekleyen konut satışları arttı
30.03.2020 18:16
Son güncelleme : 30.03.2020 18:16
AA
National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.
Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları şubatta aylık yüzde 2,4 artış gösterdi. Veriye yönelik piyasa beklentisi, yüzde 1 azalması yönündeydi.
Bekleyen konut satışları, şubat ayında yıllık bazda ise yüzde 9,4 artış kaydetti. Bekleyen konut satışlarındaki yıllık değişim, Mayıs 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, şubat ayına ilişki bekleyen konut satış verilerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesi konut piyasasının sağlıklı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Yun, "Önümüzdeki haftalarda gelecek rakamlar konut piyasasının ne kadar zorlandığını gösterecek. Ekonomik teşvik paketinin ekonomik hasarı azaltacağı konusunda iyimserim ve yılın ilerleyen zamanlarında 'V' şekilde sağlam bir toparlanma yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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