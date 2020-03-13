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ABD`de ihracat fiyat endeksinde 5 yılın en yüksek düşüşü

13.03.2020 16:25

Son güncelleme : 13.03.2020 16:25
Ülkede ihracat fiyat endeksi şubatta ayık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1,3 azaldı. Piyasa beklentisinden fazla azalan ihracat fiyat endeksi, Aralık 2015`ten bu yana en büyük aylık düşüşünü gösterdi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 azalması yönündeydi. İhracat  fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 0,6 yükselmişti.

Endeks, şubat ayındaki azalışla Aralık 2015'ten bu yana kaydedilen en  büyük aylık düşüşünü gösterdi. İhracat fiyat endeksi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde  yüzde 1,3 azaldı.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı  ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİ BEKLENENDEN AZ DÜŞTÜ

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5  azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,8 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat  endeksi ocak ayında ise yüzde 0,1 artmıştı.

Endeksteki aylık değişim, Ağustos 2019'dan bu yana kaydedilen en  yüksek düşüş oldu. İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2  azalış kaydetti.

Bu dönemde akaryakıt ithalatının fiyatlarındaki düşüş diğer ürünlerin  yüksek ithalat fiyatlarını dengeledi.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ilerleyen aylarda daha da düşebileceğini  belirtiyor.





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