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ABD`de ikinci el konut satışları düştü

22.06.2020 17:59

Son güncelleme : 22.06.2020 18:10
ABD`de ikinci el konut satışları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,7 azalışla 3,91 milyona geriledi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.



AA

National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin ABD'deki  ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mayısta aylık yüzde 9,7  azalarak 3,91 milyona düştü.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ayından bu  yana düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların  yüzde 3 azalışla 4,12 milyon olması yönündeydi.

Ülkede ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine  göre ise yüzde 26,6 azalış kaydetti ve 1982'den bu yana en yüksek yıllık düşüşü  gösterdi.

Ortalama ev fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 284 bin  600 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun,  ekonominin normalleşmesiyle konut satışlarının önümüzdeki aylarda artacağını  kaydetti.

Yun, artan konut talebinin karşılanması için yeni ev inşaatlarının  güçlü bir şekilde artması gerektiğini belirterek, aksi takdirde düşük konut  kredisi oranlarına rağmen konut fiyatlarının hızlı bir şekilde artış göstereceği  ve satışları engelleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün son aylarda sıkıntılı bir süreç geçirdiğini  aktaran Yun, sektörde gelişme ve büyüme sinyallerinin görüldüğünü, en kötünün  geride kaldığını umduklarını ifade etti.




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