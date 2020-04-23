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ABD`de imalat sanayi PMI 11 yılın en düşük seviyesinde

23.04.2020 17:50

Son güncelleme : 23.04.2020 17:50
ABD`de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.



AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin nisan  ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 11,6 puan  azalarak 36,9 puana geriledi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle 11 yılın en düşük seviyesini kaydeden  endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 38 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Salgın nedeniyle nisanda düşüşünü sürdüren endeks, mart ayında 48,5  olarak kaydedilmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Hizmet sektörü PMI da nisanda bir önceki aya göre 12,8 puan azalışla  27'ye düştü. Hizmet sektörü PMI, martta ise 39,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda bir  önceki aya kıyasla 13,5 puan azalarak 27,4 oldu. Bileşik PMI, martta 40,9 olarak  hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris  Williamson, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisine yakın tarihte görüşmemiş bir  şiddette darbe vurduğunu belirtti.

Öncü PMI verilerindeki bozulmanın, ekonomideki daralma oranının  küresel finansal kriz dönemindekinden daha fazla olacağını gösterdiğini aktaran  Williamson, PMI verilerindeki düşüşün, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomide  tarihi bir daralmanın işaretçisi olduğunu kaydetti.





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