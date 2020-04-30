ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları 30 milyonu aştı
30.04.2020 16:06
Son güncelleme : 30.04.2020 16:07
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 603 bin kişi azalarak 3 milyon 839 bin oldu.
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 3 milyon 500 bin seviyesinde olması yönündeydi. İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 4 milyon 427 binden 4 milyon 442 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 757 bin kişi azalarak 5 milyon 33 bin 250'ye geriledi.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 18 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 milyon 174 bin kişi artarak 17 milyon 992 bine yükseldi.
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