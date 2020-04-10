Beklentinin 5,5 milyon olduğu ABD haftalık işsizlik rakamları 6,6 milyon oldu. ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta bir miktar düşse de ülkede işsizlik yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı
10.04.2020 10:30
Son güncelleme : 10.04.2020 10:30
İHA
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, corona virüs salgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.
Buna göre bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD’de, 30 Mart-4 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu.
Ekonomistlerin beklentileri 5,5 milyon seviyesindeydi.
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|14.785.346
|% 0,00
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|Altın Gr.
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|2.110
|2.142
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|1.016
|1.043
|7,22
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|510
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|Gümüş.Ons
|15,40
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