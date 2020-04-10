ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı













İHA

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, corona virüs salgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu.Buna göre bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD’de, 30 Mart-4 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu.Ekonomistlerin beklentileri 5,5 milyon seviyesindeydi.