ABD`de kişisel gelirler, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 artış gösterdi.
ABD`de kişisel gelir ve harcamalar arttı
27.03.2020 15:59
Son güncelleme : 27.03.2020 16:14
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede kişisel gelirler yılın ikinci ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ocak ayında da yüzde 0,6 artış kaydeden veriye ilişkin şubat ayı beklentisi yüzde 0,4 artması yönündeydi.
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da şubatta aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.
Bu dönemde, ülkedeki kişisel tüketim harcamaları, piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları ocak ayında da yüzde yüzde 0,2 artış kaydetmişti.
ÇEKİRDEK VERİ BEKLENTİNİN ÜZERİNDE
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,8 arttı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 yükseldi ve yıllık değişim piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti
Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin piyasa beklentisi, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artması yönündeydi.
Analistler, kişisel gelir ve harcamaların yeni tip corona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle önümüzdeki aylarda düşüş göstermesini bekliyor.
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