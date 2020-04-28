ABD`de mal ticareti açığı, martta aylık yüzde 7,2 artarak 64,2 milyar dolara yükseldi.
ABD`de mal ticareti açığı arttı
28.04.2020 15:59
Son güncelleme : 28.04.2020 15:59
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stok verilerini açıkladı.
Buna göre, mal ticareti açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 64,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı yüzde 6,7, ithalatı yüzde 2,4 geriledi.
Şubat ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi, 59,9 milyar dolar
olarak kaydedilmişti. Bu arada, toptan eşya stokları martta aylık yüzde 1 azalırken, perakende stoku yüzde 0,9 arttı.
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En Yüksek
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|Açılış
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|: 101.267
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100.664
15:446,9996
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 385,28
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385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|46.716.015
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.130.541
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.948.013
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,26
|780.266.797
|% 2,94
|
|GARAN
|8,47
|711.071.653
|% 1,32
|
|THYAO
|10,83
|541.905.624
|% 0,09
|
|ASELS
|27,50
|411.857.495
|% 0,07
|
|ODAS
|1,72
|305.798.236
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|305.798.236
|% 3,61
|
|ECILC
|5,26
|780.266.797
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,12
|180.793.355
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|711.071.653
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.903.544
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7235
|8,7672
|% 0,76
|
|Frank
|7,1677
|7,2109
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,06
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,05
|23,05
|-0,02
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