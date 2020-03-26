Analistler, ABD`de otomobil satışlarının corona virüs tecrit kararları nedeniyle yüzde 80 ya da daha fazla düşeceğini söyledi.
`ABD`de otomobil satışları düşebilir`
26.03.2020 10:42
Son güncelleme : 26.03.2020 10:42
Analistler corona virüs salgınının etkisini azaltmak için uygulanan kararlar nedeniyle ABD'de otomobil satışlarının %80 ya da daha fazla düşeceğini söyledi.
J.D. Power araştırma şirketi bayilerden aldığı verilerle yaptığı analizde 22 Mart haftasında otomobil satışlarının yıllık bazda %22 azaldığını hatta ABD'nin batı yakasındaki bazı şehirlerde bu rakamın %40'ları bulduğunu söyledi. Henüz "evde kal" talimatının verildiği tüm ABD eyaletlerine ait verilere ulaşılabilmiş değil.
Firmanın veri ve analiz birimi Başkan Yardımcısı Tyson Jominy "Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle daha geniş çaplı etkiler görüleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki ay satışlar %80'den fazla düşebilir" açıklamasında bulundu.
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|TSPOR
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|GSRAY
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|ECILC
|4,61
|74.398.823
|% 4,54
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|EKGYO
|1,15
|17.005.196
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6744
|7,7129
|% 0,90
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|Frank
|6,6302
|6,6701
|% 1,36
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|Riyal
|1,7225
|1,7312
|% 1,10
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.601
|1.609
|-12,01
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|Altın Gr.
|333
|333
|-0,45
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,29
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
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|B. Petrol
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|26,84
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