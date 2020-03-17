ABD’de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 0,5 azalarak son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.
ABD`de perakende satışlar azaldı
17.03.2020 16:26
Son güncelleme : 17.03.2020 16:26
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.
Buna göre, perakende satışlar şubatta önceki aya göre yüzde 0,5 azalışla 528,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde perakende satışlardaki söz konusu azalış, Şubat 2019'dan bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.
Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar şubatta yıllık bazda ise yüzde 4,3 arttı.
Ocak ayına ait perakende satışlardaki aylık artış da yüzde 0,3’ten yüzde 0,6'ya revize edildi.
Perakende satışların şubatta aşağı yönlü seyretmesinde, akaryakıt istasyonları, elektronik, giyim ve yapı malzemeleri mağazalarındaki bu dönemdeki satışların azalması belirleyici rol oynadı.
Akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,8 azalırken, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,4, yapı malzemeleri mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 1,2 düştü.
16:1185.255
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -2.633,58
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:116,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0625
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
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6,4951
En Düşük
6,4177
16:117,1310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0619
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1208
16:11310,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,83
|Açılış
|: 310,61
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.275.034
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|CELHA
|5,61
|1.118.278
|% 6,86
|
|DITAS
|7,49
|551.585
|% 6,24
|
|KARTN
|287,90
|7.503.544
|% 5,50
|
|TURGG
|32,40
|360.102
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|492.863
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|17.324.393
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|15.922.966
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.485.521
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|985.177.580
|% -6,98
|
|THYAO
|7,90
|827.921.891
|% -4,01
|
|GARAN
|8,23
|603.643.725
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|2,00
|267.036.583
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,00
|267.036.583
|% -1,48
|
|THYAO
|7,90
|827.921.891
|% -4,01
|
|IHLGM
|0,79
|83.802.721
|% -8,14
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|79.139.821
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8239
|7,8631
|% -0,59
|
|Frank
|6,7203
|6,7607
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7234
|1,7320
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-27,51
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.059
|2.112
|28,84
|
|Yarım
|995
|1.022
|13,94
|
|Çeyrek
|499
|511
|6,98
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,42
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
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|B. Petrol
|29,66
|29,66
|-0,39
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