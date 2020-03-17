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ABD`de perakende satışlar azaldı

17.03.2020 16:26

Son güncelleme : 17.03.2020 16:26
ABD’de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 0,5 azalarak son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar şubatta önceki aya göre yüzde 0,5 azalışla 528,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde perakende satışlardaki söz konusu azalış, Şubat 2019'dan bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi, yüzde 0,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar şubatta yıllık bazda ise yüzde 4,3 arttı.

Ocak ayına ait perakende satışlardaki aylık artış da yüzde 0,3’ten  yüzde 0,6'ya revize edildi.

Perakende satışların şubatta aşağı yönlü seyretmesinde, akaryakıt istasyonları, elektronik, giyim ve yapı malzemeleri mağazalarındaki bu dönemdeki satışların azalması belirleyici rol oynadı.

Akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 2,8 azalırken, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,4, yapı malzemeleri mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 1,2 düştü.





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