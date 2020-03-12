ABD`de Üretici Fiyat Endeksi, şubatta aylık yüzde 0,6 azalarak, Ocak 2015`ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüşü gösterdi.
ABD`de üretici fiyatları 5 yılın en yüksek düşüşünü kaydetti
12.03.2020 17:12
Son güncelleme : 12.03.2020 17:12
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin üretici fiyat endeksini açıkladı.
Buna göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Ocak 2015'ten bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı.
Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,8 artmasını bekliyordu. ÜFE, ocak ayında yıllık bazda 2,1 artış kaydetmişti.
Bu dönemde üretici fiyatlarındaki azalışta, benzin ve hizmetler gibi kalemlerin maliyetlerindeki azalış etkili oldu.
ÇEKİRDEK ÜFE DE BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI
Söz konusu dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 arttı.
Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler, sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,7 artması yönündeydi.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
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