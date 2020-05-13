ABD`de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 1,3 ve yıllık 1,2 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti.
ABD`de üretici fiyatları düştü
13.05.2020 16:31
Son güncelleme : 13.05.2020 16:31
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Aralık 2009'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Endeks, martta da aylık yüzde 0,2 azalış kaydetmişti.
Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,2 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 azalmasını bekliyordu. Bu değerle ÜFE, yıllık bazda Kasım 2015'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 0,6 artış kaydetti. Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık beklenti değişim göstermemesi, yıllık beklenti ise yüzde 0,9 artması yönündeydi.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
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|% 10,00
|
|IZTAR
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|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
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|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.260.643
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
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|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,06
|9.662.668
|% -8,19
|
|ASELS
|28,86
|1.612.375.811
|% 5,25
|
|ECILC
|5,96
|535.936.538
|% 9,96
|
|THYAO
|10,68
|517.799.002
|% 0,38
|
|ISFIN
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|504.388.717
|% 3,75
|
|GARAN
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|498.275.107
|% 0,76
|
|KRDMD
|2,47
|479.990.635
|% 3,35
|
|ISFIN
|3,87
|504.388.717
|% 3,75
|
|EKGYO
|1,31
|169.270.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|271.476.931
|% 0,46
|
|ODAS
|1,86
|199.709.991
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5621
|8,6051
|% 0,11
|
|Frank
|7,1813
|7,2245
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8513
|1,8605
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|13,90
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|4,30
|
|Tam
|2.545
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
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|30,05
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