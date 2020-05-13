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ABD`de üretici fiyatları düştü

13.05.2020 16:31

Son güncelleme : 13.05.2020 16:31
ABD`de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 1,3 ve yıllık 1,2 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı.  Aralık 2009'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa  beklentisi, bu ayda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Endeks, martta da aylık yüzde  0,2 azalış kaydetmişti.

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,2 azaldı. Piyasalar,  üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 azalmasını bekliyordu. Bu değerle  ÜFE, yıllık bazda Kasım 2015'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda  aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 0,6 artış kaydetti. Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık beklenti değişim  göstermemesi, yıllık beklenti ise yüzde 0,9 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün  fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası  (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.




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