ABD`de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran`da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi.
ABD`de veriler açıklandı! 80 yılın en düşüğünde
22.06.2020 08:48
Son güncelleme : 22.06.2020 08:48
DHA
Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adede ve doğal gaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adede geriledi.
Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.
Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adede gerilerken, doğal gaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi.
Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.
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