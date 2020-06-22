ABD`de veriler açıklandı! 80 yılın en düşüğünde













DHA

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adede ve doğal gaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adede geriledi.Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adede gerilerken, doğal gaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi.Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.