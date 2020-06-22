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ABD`de veriler açıklandı! 80 yılın en düşüğünde

22.06.2020 08:48

Son güncelleme : 22.06.2020 08:48
ABD`de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran`da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi.



DHA

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adede ve doğal gaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adede geriledi.

Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.

Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adede gerilerken, doğal gaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi.

Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.




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