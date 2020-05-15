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AB`de istihdam 1. çeyrekte düştü

15.05.2020 12:59

Son güncelleme : 15.05.2020 13:00
Avrupa Birliği`nde (AB), istihdam 2020`nin 1`inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam yılın 1'inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 düştü. İstihdam, 2019'un 1'inci çeyreğine kıyasla da  yüzde 0,3 artış gösterdi.

27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam,  1'inci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı  çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı.




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