Avrupa Birliği`nde (AB), istihdam 2020`nin 1`inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı.
AB`de istihdam 1. çeyrekte düştü
15.05.2020 12:59
Son güncelleme : 15.05.2020 13:00
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro
Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam yılın 1'inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 düştü. İstihdam, 2019'un 1'inci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,3 artış gösterdi.
27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 1'inci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı.
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