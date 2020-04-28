GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`den Fas`a 139 milyon euro uzaktan eğitim desteği

28.04.2020 14:04

Son güncelleme : 28.04.2020 14:04
Avrupa Birliği (AB), Fas`a yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim çalışmaları için 139 milyon euro destek sağladı.



AA

AB Rabat Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rabat Temsilcisi Claudia Wiedey'in bağış sözleşmesini imzaladığı ifade edildi.

Tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiği bir dönemde eğitimin,  toplumların kalkınmaları için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, toplumsal  entegrasyonlarını sağlayabilmek ve meslek sahibi olabilmeleri için gençlere gerekli imkanların sağlanmasının elzem olduğu belirtildi.

Bu konuda herhangi bir ihmalin, gelecekte tehlikeli sonuçlar  doğurabileceği kaydedilen açıklamada, AB'nin 27 Mart'tan bu yana Fas'a virüsle mücadele kapsamında 450 milyon euro yardım sözünü tuttuğu aktarıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 162 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 4 bin 120'ye, iyileşen sayısının 695'e yükseldiğini duyurmuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:49101.585
Değişim :  0,31% |  317,90
Açılış :  101.543  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
101.918 En Düşük
100.664
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 13,20 45.548.066 % 10,00  
MPARK 16,30 267.230.907 % 9,99  
EGCEY 0,57 307.118 % 9,62  
ARDYZ 34,02 139.998.297 % 9,04  
HUBVC 25,04 256.664.870 % 8,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7096 8,7533 % 0,60  
Frank 7,1531 7,1962 % 0,28  
Riyal 1,8538 1,8631 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 -4,64  
Altın Gr. 384 384 -1,29  
Cumhuriyet 2.459 2.516 -8,90  
Tam 2.524 2.578 -9,20  
Yarım 1.229 1.260 -4,50  
Çeyrek 617 630 -2,30  
Gümüş.Ons 15,13 15,16 -0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 23,41 23,41 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru