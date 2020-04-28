Avrupa Birliği (AB), Fas`a yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim çalışmaları için 139 milyon euro destek sağladı.
AB`den Fas`a 139 milyon euro uzaktan eğitim desteği
28.04.2020 14:04
Son güncelleme : 28.04.2020 14:04
AA
AB Rabat Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rabat Temsilcisi Claudia Wiedey'in bağış sözleşmesini imzaladığı ifade edildi.
Tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiği bir dönemde eğitimin, toplumların kalkınmaları için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, toplumsal entegrasyonlarını sağlayabilmek ve meslek sahibi olabilmeleri için gençlere gerekli imkanların sağlanmasının elzem olduğu belirtildi.
Bu konuda herhangi bir ihmalin, gelecekte tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, AB'nin 27 Mart'tan bu yana Fas'a virüsle mücadele kapsamında 450 milyon euro
yardım sözünü tuttuğu aktarıldı.
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 162 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 4 bin 120'ye, iyileşen sayısının 695'e yükseldiğini duyurmuştu.
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