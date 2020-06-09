Avrupa Birliği (AB), Covid-19 ile mücadeleye doğrudan katılan ve pandeminin etkilerinden sıyrılma sürecindeki ekonomiye destek olan firmalara toplam 314 milyon euro hibe ettiğini açıkladı.
AB`den firmalara 314 milyon euro hibe
09.06.2020 08:58
Son güncelleme : 09.06.2020 08:58
DHA
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hibenin 166 milyon euro
tutarındaki bölümü, Avrupa Yenilikçilik Konseyi üzerinden, antikor tedavisi ya da ventilasyon gözlem sistemleri gibi, Covid-19 ile doğrudan mücadele işlerinde çalışan toplam 36 firmaya verildi.
Açıklamada, kalan 148 milyon euroluk bölümün de AB'nin toparlanma planına destek olan firmalara hibe edileceği belirtildi.
AB'nin Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel, "Avrupa Yenilikçilik Konseyi'ne yönelik artan desteklerimiz, onların potansiyelini harekete geçirecek ve corona virüs ile mücadelemizi ve toparlanmamıza yardımcı olacaktır" dedi.
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7917
En Düşük
6,7715
18:007,6640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6449
18:00370,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 370,59
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% -0,19
|
|Frank
|7,0549
|7,0974
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8027
|1,8117
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-0,34
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.434
|-0,60
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-0,60
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-0,30
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,81
|40,81
|0,01
|