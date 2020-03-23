ABD`li eczane zinciri CVS Health Corp., ABD`de corona virüsle mücadeleye destek için 50,000 yeni çalışan alımı yapacak.
ABD`li eczane zinciri binlerce kişiyi işe alacak
23.03.2020 16:01
Son güncelleme : 23.03.2020 16:31
ABD'li eczane zinciri CVS Health Corp, corona virüs salgınında hastalara ve müşterilere yardımcı olabilmek için ülke genelinde 50,000 yeni çalışan alımı yapacağını açıkladı.
Yeni istihdamın mağaza görevlisinden ev teslimatçısına kadar farklı pozisyonları kapsayacağını belirten şirket, CVS mağazalarında müşterilere hizmet sunmakla yükümlü çalışanlarına 150 dolar
ile 500 dolar arasında ek ödeme yapılacağını da duyurdu.
Şirket geçen hafta Shrewsbury, Massachusetts'teki CVS eczanesinin otoparkında sınırlı sayıdaki bir kitle için COVID-19 test merkezi açacağını açıklamıştı.
WALMART 150 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK
Öte yandan, ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, corona virüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurmuştu.
Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.
Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.
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|2,42
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|% 10,00
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|DEVA
|9,35
|59.121.688
|% 10,00
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|SELEC
|6,93
|17.495.662
|% 10,00
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|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
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|ECZYT
|8,60
|35.264.476
|% 9,97
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|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
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|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|GARAN
|7,22
|1.081.690.320
|% -3,22
|
|ASELS
|21,14
|458.768.876
|% -1,21
|
|THYAO
|7,92
|388.102.885
|% -0,75
|
|YKBNK
|1,82
|260.182.370
|% -3,19
|
|BIMAS
|52,60
|222.080.832
|% 5,58
|
|GARAN
|7,22
|1.081.690.320
|% -3,22
|
|YKBNK
|1,82
|260.182.370
|% -3,19
|
|IHLGM
|0,71
|56.895.085
|% -5,33
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|ISFIN
|2,82
|214.744.373
|% -7,24
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|ODAS
|1,18
|84.189.139
|% -3,28
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6139
|7,6521
|% 0,10
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|Frank
|6,6762
|6,7164
|% 0,87
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|Riyal
|1,7484
|1,7572
|% 0,57
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|Alış
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|Altın Ons
|1.518
|1.518
|18,99
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|Altın Gr.
|322
|322
|5,86
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|12,83
|12,87
|0,24
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|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
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|B. Petrol
|26,20
|26,20
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