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ABD`nin bütçe açığı belli oldu

13.05.2020 09:48

Son güncelleme : 13.05.2020 09:53
ABD federal hükümeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.



AA

Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020  mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 738 milyar dolar olarak  hesaplandı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 747,5  milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında  ise 160,3 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Bütçe açığı, martta da 119  milyar dolar olarak kaydedilmişti.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ HARCAMALARI ARTIRDI

Hükümetin nisan ayında bütçe açığının artmasında, Kovid-19 salgınına  karşı alınan önlemler nedeniyle harcamaların geçen yılın aynı ayına göre yüzde  161,1 artışla 979,7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde hükümetin gelirleri ise geçen yıla kıyasla yüzde 54,8  azalarak 241,8 milyar dolara geriledi. Daha önce 15 Nisan olarak belirlenen ancak  Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Temmuz'a ertelenen vergi ödemeleri, bu ayda  hükümetin gelirlerinin azalmasında etkili oldu.

BÜTÇE AÇIĞI İLK 7 AYDA TOPLAM 1,48 TRİLYON DOLARI BULDU

Ülkede 2020 mali yılının 7. ayı olan nisan ayı itibarıyla toplam bütçe  açığı, 1,48 trilyon dolara ulaştı. Açık, geçen yılın aynı döneminde 530,7 milyar  dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla  yüzde 29,3 artarak 3,32 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 9,7 azalışla  1,84 trilyon dolara geriledi.

KOVİD-19 İLE MÜCADELENİN BEDELİ YAKLAŞIK 3 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar  4 ayrı teşvik paketini hayata geçirmişti. İlk olarak 6 Mart'ta, 8,3 milyar dolar  değerindeki teşvik paketini onaylayan hükümet, ardından 105 milyar dolar  değerindeki ikinci teşvik paketini uygulamaya koymuştu.

ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen 2,2 trilyon  dolarlık üçüncü paket ise 27 Mart'ta hayata geçirilmişti. Son olarak ABD Başkanı  Donald Trump, salgınla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık  merkezlerine ilave destek sunulması amacıyla hazırlanan 484 milyar dolarlık ek  bütçe tasarısını 24 Nisan'da onaylamıştı.

Böylece, ABD hükümetinin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkilerine karşı aldığı önlemlerin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuş oldu. Nisan ayı, teşvik paketleri kapsamında hayata geçirilen programların ilk kez başladığı ay olmuştu.




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