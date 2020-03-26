GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin corona virüs yardım paketi Senato`dan geçti

26.03.2020 09:35

Son güncelleme : 26.03.2020 09:35
ABD Senatosu hükümetin işsizlere ve corona virüsten etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar bütçeli yardım paketini oy birliğiyle kabul etti.



REUTERS

Sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve teklif 96 kabul ve sıfır red alarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte corona virüs nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

ABD corona virüs vaka sayısında Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD'nin corona virüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.063
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 45,28 9.970.032 % 10,90  
TATGD 6,10 50.215.344 % 8,18  
ANSGR 4,82 4.061.665 % 6,38  
AKCNS 7,03 1.878.860 % 5,52  
KORDS 8,98 36.763.096 % 5,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6286 7,6669 % 0,30  
Frank 6,6068 6,6466 % 1,01  
Riyal 1,7159 1,7245 % 0,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.599 1.602 -16,69  
Altın Gr. 332 333 -1,20  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,30 14,34 -0,13  
Gümüş Gr. 2,97 2,99 0,00  
B. Petrol 27,26 27,26 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru