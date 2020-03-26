ABD Senatosu hükümetin işsizlere ve corona virüsten etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar bütçeli yardım paketini oy birliğiyle kabul etti.
ABD`nin corona virüs yardım paketi Senato`dan geçti
26.03.2020 09:35
Son güncelleme : 26.03.2020 09:35
REUTERS
Sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve teklif 96 kabul ve sıfır red alarak oy birliğiyle kabul edildi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.
ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte corona virüs nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar
tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.
ABD corona virüs vaka sayısında Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD'nin corona virüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.
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