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ABD`nin ham petrol stokları azaldı

21.05.2020 09:25

Son güncelleme : 21.05.2020 09:30
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon varil geriledi.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalarak 526,5 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş  göstermişti.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste artış  gösterdikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 641,6 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 2,8 milyon varil (yüzde  1,1) artışla 255,7 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının  2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta  3,5 milyon varil düşmüştü.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 194 bin varil azalarak 5,2 milyon varile, petrol ihracatı günlük  ortalama 286 bin varil azalarak 3,2 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 115 bin  varil düştü. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 9-15 Mayıs'ta yaklaşık  11,5 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat'ta 13,1 milyon  varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması  bekleniyor.





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