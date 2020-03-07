ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
07.03.2020 10:28
Son güncelleme : 07.03.2020 10:28
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Şubat - 6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 682'ye çıktı.
Perşembe günü 49,99 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 45,54 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 41,61 dolar düzeyinde kapattı.
WTI bir önceki gün 45,90 dolardan kapanmıştı.
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