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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

03.07.2020 09:09

Son güncelleme : 03.07.2020 09:34
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 498 adet azalmış oldu.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz  haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 185'e geriledi ve Haziran  2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.

Dün günü 43,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı bugün  08.34'te 42,67 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham  petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda 40,22 dolar seviyesindeydi. WTI dünü  40,65 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD'de  piyasalar 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün kapalı  olacak.




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