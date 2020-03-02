Vestel Elektronik, Polonya`daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology`i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy`ye sattı.
Açıklama KAP`a yapıldı! Vestel Polonya`daki fabrikasını sattı
02.03.2020 10:25
Son güncelleme : 02.03.2020 10:41
REUTERS
Vestel Polonya'daki fabrikasını 31.4 milyon dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları
bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır."
Vestel hisseleri saat 10.05'te %4.07 primle 14.57 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise %2.4 primli.
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|IHLGM
|1,28
|25.895.839
|% 5,79
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|YKBNK
|2,35
|39.685.537
|% 2,62
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|% -0,07
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|Frank
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|% -0,11
|
|Riyal
|1,6519
|1,6602
|% -0,25
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|Alış
|Satış
|%
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|1.603
|23,61
|
|Altın Gr.
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|319
|3,07
|
|Cumhuriyet
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|1.045
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|0,32
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