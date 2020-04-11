Sokağa çıkma yasağının ilk gününde hizmetlerine devam eden online alışveriş uygulamaları, sipariş dağıtımlarını durdurduklarını açıkladı.
milliyet.com.tr
Açıklama yaptılar: Sipariş almayı durdurduk!
11.04.2020 14:46
Son güncelleme : 11.04.2020 14:46
İstanbul'da hizmet veren online alışveriş uygulamaları, sokağa çıkma yasağının ilk gününde sipariş dağıtımlarını sürdürdü.
Öğleden sonra gelen açıklamalarda, online alışveriş hizmetlerinin durdurulduğu ve pazartesi gününe kadar sipariş alınmayacağı ifade edildi.
Nevzat Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." dedi.
GETİR SİPARİŞLERİ DURDURDU
Getir de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere."
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