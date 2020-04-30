Rus hava yolu şirketi Aeroflot, yolculara bilet parası iadesi yerine üç yıl geçerli olacak kupon önerecek.
Aeroflot yolculara üç yıl geçerli kupon önerecek
30.04.2020 09:15
Son güncelleme : 30.04.2020 09:15
Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, yolculara iptal edilen uçuşların parasını iade yerine, üç yıl geçerli olacak kuponlar önereceklerini söyledi.
Sözcü Demin, şu ifadeleri kullandı:
"Durumun normalleşmesini beklemek istemeyen yolculara hızlı bir geri ödeme çözümü başlatma ihtiyacı olduğuna karar verdik. İndirim şeklinde bir prim ile birlikte geri ödeme tutarı kadar bir kupon sunmayı planlıyoruz."
Sputnik'in haberine göre, Demin, bu programın sadece uçuşların iptali nedeniyle uçamayan yolcuları değil, aynı zamanda epidemiyolojik durumdaki değişiklikler nedeniyle kendi iradesiyle yolculuğu iptal edenlere de verilebileceğini belirtti.
Rusya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 27 Mart’ta diğer ülkelerle olan tarifeli ve charter seferlerini durdurmuştu.
Diğer ülkelerdeki Rus vatandaşlarını yurda getiren seferlerin yanı sıra, kargo, posta, sağlık malzemeleri ve bazı diğer ürünleri taşıyan uçuşlar bu uygulamanın dışında tutulmuştu.
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