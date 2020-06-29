Airbus CEO`su Guillaume Faury, corona virüs krizi nedeniyle gelecek 2 yılda üretimin yüzde 40 düşeceğini öngördüklerini bildirdi.
Airbus CEO`su üretimin azalmasını bekliyor
29.06.2020 09:50
Son güncelleme : 29.06.2020 09:58
Die Welt gazetesine konuşan Faury, "Gelecek 2 yılda, 2020 ve 2021'de, üretim ve teslimatların orjinal planlardan yüzde 40 daha düşük olacağını öngörüyoruz" dedi.
Airbus bugüne kadar yaptığı açıklamalarda üretimi ortalamada üçte bir oranında azaltabileceğini ifade ediyordu.
Airbus hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 2,3 değer kaybettiler.
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
0
En Düşük
0
18:056,8538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
18:057,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7251
En Düşük
7,6775
18:05390,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 390,65
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|INDES
|11,05
|39.600.565
|% 3,13
|
|HLGYO
|2,17
|77.150.320
|% 0,68
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,99
|17.187.753
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,36
|84.772.009
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4611
|8,5035
|% 0,34
|
|Frank
|7,2162
|7,2597
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,84
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|9,80
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,10
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,90
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
-
17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de