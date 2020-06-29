Airbus CEO`su üretimin azalmasını bekliyor















Die Welt gazetesine konuşan Faury, "Gelecek 2 yılda, 2020 ve 2021'de, üretim ve teslimatların orjinal planlardan yüzde 40 daha düşük olacağını öngörüyoruz" dedi.Airbus bugüne kadar yaptığı açıklamalarda üretimi ortalamada üçte bir oranında azaltabileceğini ifade ediyordu.Airbus hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 2,3 değer kaybettiler.