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Akaryakıtta çifte indirim

10.03.2020 17:59

Son güncelleme : 10.03.2020 17:59
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak.



AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56  kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre  fiyatı 5,74 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya,  İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13  lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74  liradan 6,14 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.






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