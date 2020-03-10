Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılacak.
Akaryakıtta çifte indirim
10.03.2020 17:59
Son güncelleme : 10.03.2020 17:59
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,74 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
17:43102.001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -1.522,66
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.901
17:436,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1638
En Düşük
6,1032
17:437,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:43327,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,57
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,94
|9.466.939
|% 13,95
|
|DOKTA
|25,00
|23.403.469
|% 12,61
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DESPC
|5,30
|52.706.050
|% 8,16
|
|OYAYO
|5,62
|899.577
|% -14,98
|
|TSPOR
|4,91
|208.984.832
|% -13,86
|
|GSRAY
|2,62
|193.751.127
|% -12,96
|
|TRCAS
|2,47
|26.155.303
|% -11,15
|
|TGSAS
|4,10
|3.784.070
|% -10,87
|
|ASELS
|26,50
|1.003.479.175
|% -4,54
|
|THYAO
|10,28
|998.411.971
|% -0,96
|
|GARAN
|9,39
|650.082.830
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,31
|392.872.505
|% 0,87
|
|ODAS
|1,78
|250.361.422
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,20
|214.900.776
|% -4,76
|
|YKBNK
|2,31
|392.872.505
|% 0,87
|
|ODAS
|1,78
|250.361.422
|% -4,81
|
|KARSN
|1,55
|167.467.667
|% -6,63
|
|EKGYO
|1,33
|133.336.576
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9598
|7,9998
|% -0,94
|
|Frank
|6,5657
|6,6053
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6319
|1,6401
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,91
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
|