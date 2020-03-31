Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Akaryakıtta çifte indirim
31.03.2020 16:16
Son güncelleme : 31.03.2020 16:22
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,46 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,38 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,40 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,12 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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|
|TDGYO
|2,09
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|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
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|% -9,87
|
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|
|QNBFL
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|7.048.590
|% -7,59
|
|OSMEN
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|44.432
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,83
|591.532.858
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|GARAN
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|% 1,74
|
|THYAO
|9,04
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|% 3,67
|
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|33,92
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|
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|23,44
|382.981.689
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|1,89
|186.312.171
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,16
|191.980.152
|% 6,93
|
|GUSGR
|2,17
|152.575.942
|% 9,60
|
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|Alış
|Satış
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|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1106
|8,1513
|% -0,40
|
|Frank
|6,7765
|6,8173
|% -0,79
|
|Riyal
|1,7397
|1,7484
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.607
|-15,33
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,10
|0,03
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|Gümüş Gr.
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|2,97
|-0,01
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