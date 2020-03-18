Alibaba, Avrupa’nın corona virüse karşı mücadelesine destek olmak amacıyla iki milyon maske ve corona test kitleri türünden bir dizi sağlık malzemesi bağışladı.
Alibaba`dan Avrupa’ya maske bağışı
18.03.2020 10:38
Son güncelleme : 18.03.2020 10:49
FOREKS
Çinli internet devi Alibaba’nın kurduğu Alibaba Vakfı ve Jack Ma Vakfı, Avrupa’nın COVID-19’a karşı mücadelesine destek olmak amacıyla iki milyon maske ve corona test kitleri türünden bir dizi sağlık malzemesi bağışlamış bulunuyor.
TIBBİ MALZEME BAĞIŞLAYACAK
Söz konusu bağış malzemesiyle yüklü ilk uçak 17 Mart itibarıyla Belçika’nın Liege Havalimanı’na ulaştı. Uçakta, İtalya’ya gönderilecek olan yarım milyon maskenin yanı sıra diğer ülkelere de gönderilecek tıbbı ürünler bulunuyor. Belçika, Alibaba’nın yönlendirdiği elektronik dünya ticaret platformunun (eWTP) Avrupa’daki ortağı. eWTP bu yardım girişiminde önemli bir rol üstleniyor. Alibaba’nın açıklamasına göre, Liege Havalimanı’nın lojistik merkezi bağışlanan tıbbi malzemenin Avrupa içinde etkin dağılımını mümkün kılıyor.
Öte yandan Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, COVID-19’un önlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak için 54 Afrika ülkesine test kitleri, maskeler ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler bağışlayacak.
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