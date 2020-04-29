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Alman hükümeti `derin resesyon` bekliyor

29.04.2020 17:41

Son güncelleme : 29.04.2020 17:41
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı`ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirterek, "Federal cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacağız" dedi.



AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülke ekonomisine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin yoğun iç ve dış şoklarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

İhracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan  önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle Alman hükümetinin GSYH'nin yüzde 6,3  azalmasını beklediğini ifade eden Altmaier, gelecek yıl ekonominin toparlanarak  yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret etti.

Kovid-19 salgınının; Almanya'yı hem ekonomik hem de politik büyük  zorluklarla uğraşmak zorunda bıraktığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana  Alman ekonomisini en derin resesyona sürükleyeceğini belirten Altmaier, federal  cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacaklarını söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemleri hafifletmek  için acele edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Altmaier, "Ekonomik ve sosyal  kısıtlamaları adım adım ve orantılı bir şekilde kaldırırsak yılın ikinci yarısına  yavaş toparlanma ile başlayabiliriz." dedi.

Hükümet, ocak ayında, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini  bekliyordu. Alman ekonomisi 2008 finansal kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüştü.  Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek.

Bu arada, Alman hükümeti, işsiz sayının bu yıl 2,27 milyondan 2,62 milyona yükselmesini, ihracatın yüzde 11,6 düşmesini bekliyor.




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