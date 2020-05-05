Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) uyguladığı tahvil alım programının gerekçelerini 3 ay içinde açıklamasına hükmetti.
Alman Mahkemesi`nden ECB kararı
05.05.2020 14:04
Son güncelleme : 05.05.2020 14:04
AA
Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB'nin 2015 yılında uyguladığı varlık alım programlarına karşı açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, ECB tahvil
alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi.
ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmetti.
Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi.
ECB, 2015 yılında başlayan program kapsamında Euro
Bölgesi ülkelerinden 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.
Söz konusu program, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.
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