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Alman otomotiv sektöründe iş durumu kötümser

03.06.2020 11:33

Son güncelleme : 03.06.2020 11:43
Almanya`da otomotiv sektörünün iş durumu yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayısta kötümser kalmaya devam etti.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş  Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisan ayında eksi 87,2 olan Alman otomotiv  sektörünün mevcut durum endeksi, mayısta 2,8 puan artarak eksi 84,4 puana  yükseldi.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 65,3'ten eksi 9,8  puana yükseldi. Sektörün stok mevcut endeksi de 40,8 puandan 42,5 puana çıktı.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri  eksi 44,4 puandan eksi 13,4 puana yükseldi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Almanya’nın otomotiv endüstrisi kötümser  kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanılarak, otomotiv üreticilerinin mevcut iş  koşulları hakkında 2009 küresel finansal krizinde olduğundan daha fazla  rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Finansal krizin yaşandığı Nisan 2009'da Alman otomotiv sektörünün  mevcut durum endeksi eksi 82,9 puana gerilemişti.

Alman medyasına göre ise Alman hükümeti, otomotiv sektörüne canlılık  kazandırmak için hane halkı için satın alma teşviklerini masaya yatırıyor.




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