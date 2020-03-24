Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümetinin corona virüs krizi bittikten sonra tasarruf politikasına geri döneceğini bildirdi.
Almanya corona virüs krizinden sonra kemer sıkmaya dönecek
24.03.2020 15:05
Son güncelleme : 24.03.2020 15:16
AA
ZDF kanalına Alman hükümetinin corona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için aldığı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Altmaier, “Kriz bittiğinde, ve birkaç ay içinde durumun böyle olacağını umuyoruz, ekonomik kemer sıkma politikasına ve mümkün olan en kısa sürede dengeli bütçe politikasına döneceğiz.” dedi.
Altmaier, corona virüs salgını dolayısıyla şirketlere ve serbest meslek sahiplerine yönelik hükümet tarafından açıklanan kamu yardımlarının gelecek hafta ödenmeye başlayacağını bildirerek, “Ve bu ödemeler mümkün olduğu kadar elektronik olmalı ve mümkün olduğunca bürokratik olmamalı.” ifadesini kullandı.
Altmaier, krizdeki Alman şirketlerinin yabancı yatırımcılar tarafından devralınmasına karşı devletin sınırlı hareket edebileceğini hatırlatarak, bununla birlikte küresel pazarlarda önemli rol oynayan lider Alman şirketlerini spekülatörlerin satın almalarından korumak için harekete geçebileceklerini vurguladı.
Almanya Bakanlar Kurulu, dün yeni tip corona virüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar euroluk bir yardım paketini onaylamıştı.
156 milyar euroluk ek bütçe hazırlayan Alman hükümeti, yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen "kara sıfır" (black zero) politikasına son vermiş olacak.
Öte yandan, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’e röportaj veren Altmaier, Euro
Bölgesi'nde corona virüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil
(Coronatahvil) çıkarılması önerilerine karşı çıkarak, "Hepimiz Avrupa'da mümkün olan her yerde kamu borç krizinin yeni bir baskısını engellemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.