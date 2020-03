Almanya Maliye Bakanı`ndan virüs değerlendirmesi













Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, ekonomiyi istikrara kavuşturmak, işleri (istihdamı) güvence altına almak için gerekli her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.Scholz, "Koronavirüsün daha uzun vadeli ekonomik zorluk olup olmayacağı belirsiz. Hükümet, her zaman ekonominin yeterli likiditeye sahip olmasını sağlayacak." dedi.Alman ekonomisinde resesyon riskinin arttığı endişesini paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, "Bunu şimdi söyleyemezsiniz." ifadesini kullandı. Scholz, Almanya'nın çok sağlam devlet finansmanına sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu da gerçek bir ekonomik kriz varsa ona karşı koymak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizin temelini oluşturuyor." diye konuştu.Bu arada, Alman koalisyon ortakları, yaptıkları toplantıda, personelin çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalan şirketlere teşvik için 12 milyar euro ayrılması kararı aldı. Şirketlerin dijital varlıkları için amortisman seçenekleri de genişletildi.