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Almanya`da ekonomik güven yükseldi

19.05.2020 14:31

Son güncelleme : 19.05.2020 14:48
Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya`da, mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi.



AA

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek altı aya ilişkin  ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yeni corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan arttı.

Nisanda 28,2 puan olan endeks, bu ay 51 puan seviyesine yükseldi.  Piyasa beklentisi endeksin martta 32 puan olması yönündeydi. Endeksin beş yılın  en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da mayıs ayı Cari Durum Endeksi ise nisan ayına kıyasla 2 puan  azalarak eksi 93,5 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, iyimserliğin yazdan itibaren ekonomide bir geri dönüş  olacağından yükseldiğini belirterek, “Bu, her sektörde beklentilerdeki önemli  iyileşmeyle görüldü. Ankete katılan uzmanlara göre, ekonomik büyümenin bu yılın  dördüncü çeyreğinde yeniden hız kazanması bekleniyor. Ancak, arayı kapama süresi  uzun olacak. Ekonomik üretim sadece 2022'de 2019 seviyesine tekrar ulaşacak.”  ifadelerini kullandı.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz  konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma  olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir  toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19’un yayılmasını önlemek  için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep  oldu.

Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin  yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.




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