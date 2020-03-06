GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`da fabrika siparişleri arttı

06.03.2020 13:08

Son güncelleme : 06.03.2020 13:08
Almanya`da fabrika siparişleri, ocakta, özellikle havacılık ve makine mühendisliği sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle, beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 5,5 yükseliş gösterirken, söz konusu rakam Temmuz 2014`den beri en yüksek artış olarak dikkati çekti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine  ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde  üretilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5  yükseliş gösterdi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4  geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4  artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ocakta yaşanan yüzde 5,5'lik  artış Temmuz 2014'den beri en yüksek oran olarak dikkati çekti.

Destatis, ocaktaki artışın özellikle havacılık ve makine mühendisliği  sektörlerindeki büyük siparişler nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Aralık ayında söz konusu siparişler yüzde 2,1 azalış göstermişti.

Almanya'da ocakta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,3 azalırken,  yabancı siparişler yüzde 10,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 15,1 ve  diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 7,8 arttı.

Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde  3,5, sermaye malı siparişleri yüzde 7,1 ve tüketici malı üreticilerinin  siparişleri de 2,9 artış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise  önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  aralık-ocakta ekim-kasıma göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 0,2  arttığı belirtilerek, ocakta daha büyük siparişlerin alınmasının ve daha az tatil  gününün olmasının bu artışa katkıda bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, genel olarak siparişlerin son aylarda  istikrar kazandığı ve firmaların iş beklentilerinin beş aydır üst üste  iyileştiğine işaret edilerek “Bu bakımdan, sanayi ekonomisinin dönüm noktasında  olması muhtemeldir.” ifadesine yer verildi.

Ülkede ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti, bu yıl  büyümenin yüzde 1,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:52109.378
Değişim :  -2,18% |  -2.437,49
Açılış :  111.654  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
112.345 En Düşük
109.219
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 7,77 4.645.994 % 14,94  
BRKSN 3,54 6.276.863 % 14,94  
VAKKO 6,21 111.306.500 % 12,30  
UTPYA 5,40 10.210.627 % 11,34  
SUMAS 9,97 209 % 7,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9011 7,9407 % -0,00  
Frank 6,4669 6,5059 % 0,47  
Riyal 1,6202 1,6283 % -0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 330 330 0,91  
Cumhuriyet 2.177 2.210 24,00  
Tam 2.173 2.227 29,27  
Yarım 1.050 1.077 14,16  
Çeyrek 527 539 7,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru