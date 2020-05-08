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Almanya`da ihracat beklentilerin üzerinde düştü

08.05.2020 09:29

Son güncelleme : 08.05.2020 09:33
Almanya`da Mart ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat, piyasa beklentilerin üzerinde yüzde 11,8 düşüş gösterdi.



Almanya'da corona virüs salgınının etkisi ticaret rakamlarına da yansımaya başladı.

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat, piyasa beklentilerin üzerinde yüzde 11,8 düşüş gösterdi. Piyasa tahminleri yüzde 5,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Ülkede ithalat yüzde 5,1 geriledi. Analistler yüzde 4,0 düşüş olacağını düşünüyorlardı. Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 99,2 milyar euro,
ithalat 86,5 milyar euro olurken, ticaret fazlası 12,8 milyar euro seviyesinde kaldı. Piyasa tahmini fazlanın 18,9 milyar euro olacağı yönündeydi.

Düzeltilmemiş verilerle ihracat yıllık %7,9 düşüşle 108,9 milyar euro, ithalat %4,5 düşüşle 91,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Dış ticaret fazlası 17,4 milyar euro olarak gerçekleşti.

Ülkede aynı ayda cari işlemler fazlası 24,4 milyar euro oldu.




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