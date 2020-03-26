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Almanya`da ihracatçıların beklentileri kötüleşiyor

26.03.2020 13:52

Son güncelleme : 26.03.2020 13:52
Almanya`da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel finansal krizden sonraki en düşük seviyesine gerileyerek eksi 19,8 puana indi.



AA

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın şubat ayında eksi 1,1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta sert düşüşe geçerek eksi 19,8 puana geriledi.

Söz konusu rakam, 1991'den beri en büyük düşüş ve küresel finansal krizden sonra da en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

"DOĞU VE BATI ALMANYA'NIN BİRLEŞMESİNDEN SONRAKİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin  yaptığı değerlendirmede, söz konusu düşüşün Doğu ve Batı Almanya'nın  birleşmesinden sonraki en büyük düşüş olduğunu belirterek, "Corona virüs salgını dünya ticaretini yavaşlatıyor. Uluslararası lojistik daha da zorlaşacak. Bir  ihracat ülkesi olarak Almanya özellikle etkileniyor." ifadelerini kullandı.

İhracat beklentilerinin neredeyse tüm sanayi sektörlerinde düşüş gösterdiğini aktaran Fuest, bazı sektörlerde önemli düşüş görüldüğünü, özellikle otomotiv sektörünün sert bir darbe aldığını ve ihracatında önemli düşüşler beklendiğini kaydetti.

Fuest, elektrik ekipman üreticileri ve kimya endüstrisi ihracat  beklentisindeki düşüşün nispeten ılımlı kaldığını belirtti.

YARDIM PAKETİ

Ifo, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin 2020'de Almanya'ya maliyetinin, senaryolara bağlı olarak 255 milyar euro ila 729 milyar  euro arasında olacağını duyurmuştu.

Virüsün Almanya'da 100 milyarlarca euroluk üretim kayıplarını  tetikleyerek iş gücü piyasası ve devlet bütçesi üzerinde önemli bir yük  oluşturacağı vurgulanan Ifo açıklamasında, senaryoya bağlı olarak ekonomik  üretimin 7,2 ila 20,6 puan arasında daralabileceği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek  için Maliye ve Çalışma Bakanlıkları tarafından hazırlanan 750 milyar euroluk  yardım paketi dün Federal Meclis'ten (Bundestag) geçti. Şirketlerin ve serbest  çalışanların en geç gelecek haftadan sonra yardım paketinden yararlanması  bekleniyor.

Almanya'nın 2019 yılı ihracatı, yüzde 0,8 artmasına karşın 1 trilyon  327,6 milyar euro ile rekor kırmıştı.





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