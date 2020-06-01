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Almanya`da imalat sektörü daralmaya devam etti

01.06.2020 13:00

Son güncelleme : 01.06.2020 13:00
Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya`da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkisiyle geçen ay 36,6 puana çıkmasına karşın sektördeki daralma devam etti.



AA

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede  nisanda 34,5 olan imalat PMI, mayısta 36,6 puana yükseldi. Böylece imalat PMI  verisi, nisanda Mart 2009'dan sonraki en düşük seviyesine gerilemesinin ardından  mayısta çok az arttı. Beklenti, imalat PMI verisinin 36,8 puan olması yönündeydi.

IHS Markit'e göre, Kovid-19, Almanya'nın imalat sektörünü mayıs ayında  da ciddi şekilde etkilemeye devam etti. Salgın nedeniyle üretim ve siparişlerdeki  düşüşler, nisanda tüm zamanların en fazla azalışını kaydetmesinin ardından geçen  ay da sürdü. Fabrikalarda işçi azaltma da son 11 yılın en hızlı rakamına ulaştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı  daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesinden  sonra daha fazla fabrikanın faaliyetlerine tekrar başlamış olsa da zayıf talebin  hala imalatta sınırlayıcı bir faktör olduğunu vurguladı.

Smith, "İmalat sanayisinde üretim, Kovid-19 salgınının başlamasından  önce bile 2017'nin sonlarındaki zirvesinden yüzde 7-8 düştü ve şimdi bu rakam  yüzde 25-30 civarında görünüyor." ifadesini kullandı.




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