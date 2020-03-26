Almanya`da şubatta 8,3 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Alman tüketicilerin corona virüs salgınının etkisiyle gelir beklentilerindeki sert düşüşle 2,7’ye geriledi.
Almanya`da tüketici güveni düştü
26.03.2020 15:16
Son güncelleme : 26.03.2020 16:18
AA
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Mart 2020 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şubatta 8,3 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mart ayında 5,6 puan düşüş kaydederek 2,7 puana geriledi. Endeks, Mayıs 2009’dan sonraki en düşük seviyesine düştü. 2009 küresel ekonomik ve finansal kriz zamanında endeks 2,6’ya gerilemişti.
GFK'nin açıklamasında, corona virüsün Almanya’da tüketici iklimi üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtilerek, “Almanya'da corona virüsün yayılmasındaki artış ve buna bağlı kısıtlamalar sonucunda Alman ekonomisi hızla frenledi ve tüketici iklimi çöktü.” ifadesine verildi.
GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut gelişmeler ışığında 2020 için tüketimde yüzde 1 büyüme tahminini geri çektiklerini belirterek, “Perakendeciler, üreticiler ve servis sağlayıcılar resesyona hazırlanmalı.” yorumunu yaptı.
Sürecin zorlu olduğunu ve ekonominin normale dönmesinin zamana bağlı olacağını vurgulayan Buerkl, “Güvenilir bir tüketim tahmini, ancak corona virüse karşı tedbir amaçlı önlemlerin ne kadar süreceği öngörülebilirse yapılabilir.” dedi.
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|% 4,10
|
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|THYAO
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|IHLAS
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|% 4,40
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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