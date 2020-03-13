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Almanya`da yıllık enflasyon belli oldu

13.03.2020 13:10

Son güncelleme : 13.03.2020 13:10
Almanya`da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, ocakta bir  önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış ve Aralık 2019''a göre de yüzde 0,6 düşüş göstermişti.

Almanya'da enflasyon, şubatta aylık bazda ise 0,4 artış gösterdi. Destatis, et ve et ürünleri fiyatlarındaki yüzde 8, meyve fiyatlarındaki yüzde 9  ve gıda fiyatlarındaki yüzde 3,3’lük artışın bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, şubatta  gıda ve enerji ürünleri  fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyat hareketlerinde yukarı yönlü etkili olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları,  2019'un şubat ayına göre yüzde 2 arttı. Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre  elektrik fiyatları yüzde 4,4 ve motor yakıtı fiyatları yüzde 3 artış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen  ay yüzde 1,5 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve  yıllık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,6 düşerken, hane  halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde  1,5 artış gösterdi.

Uzmanlar, fiyat savaşlarından ve koronavirüsten dolayı sert düşen  petrol fiyatlarının fiyatlar üzerindeki baskıyı gelecek dönemlerde azaltacağını  belirterek, ülkede enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2’nin altında  kalmasını bekliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ülkede enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 1,5 olmasını ve gelecek yılda yüzde 1,6’ya yükselmesini bekliyor.






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