Almanya 150 milyar euro büyüklüğünde acil durum bütçesi hazırladı.
Almanya`dan 150 milyar euroluk acil durum bütçesi
23.03.2020 09:05
Son güncelleme : 23.03.2020 09:05
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, corona virüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle riske giren işletmeleri ve istihdamı desteklemek için 150 milyar euroyu aşan acil durum bütçesi hazırlamakta olduklarını bildirdi.
Scholz yaptığı açıklamada, 150 milyar euroyu aşan büyüklükteki ek bütçenin ve özel sektör için yüz milyarlarca euro
tutarında desteğin kendilerine ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacağını belirtti.
Buna ek olarak şirketleri istikrara kavuşturmak için ülkenin çeşitli kurumlarının ek hazırlıklar yaptığını belirterek, "Başından itibaren açık ve güçlü sinyal vermek önemli" dedi.
Konuya yakın kaynaklara göre Alman hükümetinin hazırladığı tasarı 156 milyar euro ek bütçe öngörüyor. Buna ek olarak 100 milyar euroluk bölümü ekonomik istikrar fonu yoluyla şirketlerden doğrudan hisse alımına gidebilecek ve 100 milyar euro da kamu-özel sektör kalkınma bankası KfW yolu ile zor durumdaki işletmelere yönlendirilecek.
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5708
En Düşük
6,5266
18:057,0702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0722
En Düşük
6,9716
18:05315,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,26
|Açılış
|: 315,62
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6572
|7,6956
|% 0,67
|
|Frank
|6,6673
|6,7075
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7439
|1,7526
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.495
|-4,58
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,53
|12,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,00
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSPOR, GARAN
-
17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem