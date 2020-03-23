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Almanya`dan 150 milyar euroluk acil durum bütçesi

23.03.2020 09:05

Son güncelleme : 23.03.2020 09:05
Almanya 150 milyar euro büyüklüğünde acil durum bütçesi hazırladı.



Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, corona virüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle riske giren işletmeleri ve istihdamı desteklemek için 150 milyar euroyu aşan acil durum bütçesi hazırlamakta olduklarını bildirdi.

Scholz yaptığı açıklamada, 150 milyar euroyu aşan büyüklükteki ek bütçenin ve özel sektör için yüz milyarlarca euro tutarında desteğin kendilerine ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacağını belirtti.

Buna ek olarak şirketleri istikrara kavuşturmak için ülkenin çeşitli kurumlarının ek hazırlıklar yaptığını belirterek, "Başından itibaren açık ve güçlü sinyal vermek önemli" dedi.

Konuya yakın kaynaklara göre Alman hükümetinin hazırladığı tasarı 156 milyar euro ek bütçe öngörüyor. Buna ek olarak 100 milyar euroluk bölümü ekonomik istikrar fonu yoluyla şirketlerden doğrudan hisse alımına gidebilecek ve 100 milyar euro da kamu-özel sektör kalkınma bankası KfW yolu ile zor durumdaki işletmelere yönlendirilecek.




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