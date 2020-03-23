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Almanya`dan 750 milyar euroluk yardım paketine onay

23.03.2020 17:32

Son güncelleme : 23.03.2020 17:45
Almanya Bakanlar Kurulu, yeni tip corona virüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için 750 milyar euroluk bir yardım paketini onayladı.



AA

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun salgının ekonomik etkisini hafifletmek için 750 milyar euroluk bir yardım paketini ve 156 milyar euroluk ek bütçeyi onayladığı belirtildi.

Buna göre, Alman hükümeti yeni borçlanmaya giderek, ülkede yeni borçlanmaya gerek duyulmayan bir durum olarak ifade edilen "kara sıfır" (black zero) politikasına son vermiş olacak.

Corona virüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan  750 milyar euroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç  ay boyunca 15 bin euro yardım yapılması öngörülüyor.

Pakete göre, corona virüsün ekonomik etkisine karşı Almanya Ekonomik  İstikrar Fonu (WSF) devreye sokulacak. Fonun özellikle daha büyük ve zor  şirketler için merkezi araç olması bekleniyor. Hükümet, WSF’yi şirketlerin  kendilerini korumak için kullanabileceği teminat olarak sunacak.

Zor durumdaki Alman şirketlerinin satın alınmaması için fonun bir  kısmı doğrudan şirket hisselerini satın almak için kullanılabilecek.

Almanya, söz konusu salgınla mücadele içinde 55 milyar euro ve kısa süreli çalışma ödenekleri için de 10 milyar eurodan fazla ödenek ayırdı.

İSTİHDAMI KORUMAK HÜKÜMETE MİLYARLARCA EUROYA MAL OLACAK

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, düzenlediği basın toplantısında, "156 milyar euro değerindeki ek bütçe, corona virüsün ekonomik etkisinin üstesinden gelebilmek için her şeyi kullanabileceğimizi  gösterecek.” dedi.

Scholz, firmalara hızlıca ilk desteği sağlamayı istediklerini  belirterek, ülke vatandaşlarının gelir kaybının en az seviyede tutulmasını  sağlayarak, onların gelir kayıplarının telafi etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Almanya’daki yoğun bakım yatak sayısını şimdiki seviyenin iki katına çıkarmaya karar verdiklerini bildiren Scholz, ülkede istihdamı korumanın hükümete milyarlarca euroya mal olacağını vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de söz konusu krizden dolayı hiçbir işin kaybolmasını istemediklerini belirtti. Altmaier, bu yıl Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasında yaşanacak düşüşün 2008-2009 finansal krizinden daha yüksek olabileceğine işaret etti. 2009 Almanya ekonomisi yüzde 5,6 daralmıştı. Başbakan Angela Merkel'in tedbirleri kapsamında kendini karantina alması nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısına video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.






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