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Almanya`nın dev bankası şubelerini kapatıyor

23.03.2020 14:15

Son güncelleme : 23.03.2020 15:35
Deutsche Bank, yarından itibaren 200 civarında şubesini kapatacak.



FOREKS

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.

Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

KOVİD-19 MALİ GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK
 
Öte yandan, Deutsche Bank, yıllık raporunda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinin bankanın finansal hedeflerine ulaşmada  mali gücünü etkileyeceğini de belirtmişti.
 
Raporda, “Yerel, bölgesel veya küresel olarak uzun süreli bir ekonomik  gerilemeden ciddi şekilde etkilenebiliriz.” ifadesine yer verilmişti. Yıllardır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim  değişiklikleri, kara para aklama skandalları ve zarar veya düşük kazanç gibi  çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl 8 Temmuz'da kapsamlı  yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.

18 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR

Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden  yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor.
 
1870’te kurulan Deutsche Banka, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten  çıkarılacağını duyurmuştu.





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