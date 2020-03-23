Almanya`nın dev bankası şubelerini kapatıyor













FOREKS

KOVİD-19 MALİ GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK

Öte yandan, Deutsche Bank, yıllık raporunda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinin bankanın finansal hedeflerine ulaşmada mali gücünü etkileyeceğini de belirtmişti.





18 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR



Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor. Raporda, “Yerel, bölgesel veya küresel olarak uzun süreli bir ekonomik gerilemeden ciddi şekilde etkilenebiliriz.” ifadesine yer verilmişti. Yıllardır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama skandalları ve zarar veya düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor.

1870’te kurulan Deutsche Banka, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.