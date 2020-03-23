Deutsche Bank, yarından itibaren 200 civarında şubesini kapatacak.
Almanya`nın dev bankası şubelerini kapatıyor
23.03.2020 14:15
Son güncelleme : 23.03.2020 15:35
FOREKS
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yarından itibaren 200 kadar şubesini kapatacağını açıkladı.
Banka, 290 şubesinin müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
KOVİD-19 MALİ GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK
Öte yandan, Deutsche Bank, yıllık raporunda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinin bankanın finansal hedeflerine ulaşmada mali gücünü etkileyeceğini de belirtmişti.
Raporda, “Yerel, bölgesel veya küresel olarak uzun süreli bir ekonomik gerilemeden ciddi şekilde etkilenebiliriz.” ifadesine yer verilmişti. Yıllardır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para
aklama skandalları ve zarar veya düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.
18 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR
Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor.
1870’te kurulan Deutsche Banka, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.
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