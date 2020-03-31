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Almanya`nın kamu borcunda 18 yıl sonra bir ilk

31.03.2020 14:12

Son güncelleme : 31.03.2020 14:40
Almanya’nın genel kamu borcu, geçen yıl 16 milyar euro azalarak, 2002’den beri ilk defa Maastricht kriterlerini karşıladı.



AA

Almanya Merkez Bankası'ndan (Bundesbank) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Maastricht kriterlerine göre tanımlanan genel kamu borcu, 2019’da 16  milyar euro azalarak yaklaşık 2 trilyon 5 milyar euro seviyesine geriledi. Ülkenin art arda 7 yıldır borcunu düşürmesi dikkati çekti.

Kamu borcunun nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı da yıllık  bazda 2,1 puanlık azalışla yüzde 61,59'dan yüzde 59,8’e indi. Kamu borcunun gayri  safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın gerilemesine en büyük katkıyı ekonomik  büyüme verdi. Büyümenin, borcun GSYH'ye oranın düşmesine etkisi 1,6 puan oldu.

Böylece borç oranı, 2010 yılındaki en yüksek oran olan yüzde 82,4'lik seviyenin oldukça altında gerçekleşerek Maastricht kriterlerinde öngörülen yüzde  60'lık tavan değerinin altına indi.

Bundesbank açıklamasında, corona virüs pandemisi nedeniyle kamu borcunun bu yıl keskin bir şekilde artacağı belirtilerek, “Borcun GSYH’ye oranı yine yüzde 60 tavan değerinin oldukça üzerine çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa bütçe gözetimi prosedürü gereğince, Avrupa Birliğine üye devletlerin, genel kamu açığı ve borç seviyeleri ile ilgili verileri mart ve eylül sonu olmak üzere yılda iki kez Avrupa Komisyonu'na sunmaları gerekiyor.

Bu amaçla, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kamu açığını Maastricht Anlaşması'nda tanımlandığı gibi hesaplarken, Bundesbank da Maastricht  kriterlerindeki borç seviyesini hesaplıyor.






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