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Altın fiyatları kaç lira oldu? İşte rakamlar...

23.03.2020 09:44

Son güncelleme : 23.03.2020 17:53
ABD Merkez Bankası`nın tahvil alım programını açıklamasının etkisiyle, altın fiyatları yeniden yükseldi. Gram altın 323 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan alıcı buluyor.



DHA

Fed, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı 26 dolardan hızlı bir toparlanmayla 30 dolara yaklaştıktan sonra yüzde 2.86 düşüşle 28.51 dolara çekildi. ABD hafif petrolü de 24.80 dolardan toparlandıktan sonra, yüzde 245 düşüşle 24 66 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.02 artışla 12.82 dolardan,

- altın, yüzde 1.73 artışla 1,522.00 dolardan,

- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

- platin, yüzde 0.41 artışla 616.52 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.05 düşüşle 1,654.75 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.






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Frank 6,6833 6,7236 % 0,98  
Riyal 1,7461 1,7549 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 29,92  
Altın Gr. 323 323 7,64  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,81 12,84 0,21  
Gümüş Gr. 2,72 2,73 0,06  
B. Petrol 25,85 25,85 -1,13  
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