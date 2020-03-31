Altının gram fiyatı, dün iç piyasada rekor tazeleyerek 340 lirayı gördükten sonra 343 liradan günü tamamladı. Bugün ise güne 342 lira seviyelerinde başlarken saat 11.45 itibarıyla 341 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...
31.03.2020 08:57
Son güncelleme : 31.03.2020 12:03
Gram altın
fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından, tarihi zirveleri gördükten sonra günü 343 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyordu.
Bugün ise güne 342 lira
seviyelerinde başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla 341 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.611 dolarda dengelendi.
Öte yandan, analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro
Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
11:4789.671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.611,38
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:476,5662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0093
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5617
11:477,2119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0499
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2070
11:47340,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,01
|Açılış
|: 340,30
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.045.180
|% 10,00
|
|GEDIK
|19,09
|6.017.909
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.178.535
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|29.196.489
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.781
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.235.961
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|1.637.991
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|CRDFA
|1,90
|282
|% -5,00
|
|THYAO
|9,04
|257.331.178
|% 3,67
|
|GARAN
|8,24
|250.314.596
|% 2,49
|
|ECILC
|4,59
|244.337.362
|% 0,22
|
|PGSUS
|33,16
|230.070.533
|% 6,62
|
|SASA
|8,64
|150.962.260
|% 8,27
|
|GSRAY
|2,15
|126.591.194
|% 6,44
|
|IHLGM
|1,01
|54.719.715
|% 5,21
|
|ECILC
|4,59
|244.337.362
|% 0,22
|
|YKBNK
|1,90
|90.529.102
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,11
|96.018.448
|% 9,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0708
|8,1113
|% -0,89
|
|Frank
|6,7891
|6,8300
|% -0,61
|
|Riyal
|1,7433
|1,7521
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.612
|-10,39
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,19
|27,19
|0,77
|