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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...

31.03.2020 08:57

Son güncelleme : 31.03.2020 12:03
Altının gram fiyatı, dün iç piyasada rekor tazeleyerek 340 lirayı gördükten sonra 343 liradan günü tamamladı. Bugün ise güne 342 lira seviyelerinde başlarken saat 11.45 itibarıyla 341 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.



Gram altın fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından, tarihi zirveleri gördükten sonra günü 343 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyordu.

Bugün ise güne 342 lira seviyelerinde başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla 341 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.611 dolarda dengelendi.

Öte yandan, analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm  sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.








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Riyal 1,7433 1,7521 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.612 -10,39  
Altın Gr. 341 341 -1,85  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,00 -0,07  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,00  
B. Petrol 27,19 27,19 0,77  
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