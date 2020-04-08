Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelenmişti. Bugün de güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 359 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 590 lira, Tam altın da 2.357 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
08.04.2020 09:05
Son güncelleme : 08.04.2020 12:01
Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira
ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve 357 liradan işlem görmeye başlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın
586 liradan satılıyordu.
Bugün ise güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 359 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 590 lira, Tam altın da 2.357 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da 1.650 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.
Bugün yurt dışında, Japonya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
11:4492.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -147,28
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
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93.116
En Düşük
91.803
11:446,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:447,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4008
En Düşük
7,3489
11:44360,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,63
|Açılış
|: 360,22
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|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
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|RTALB
|5,39
|1.027.674
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.570.777
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|KLNMA
|33,30
|27.817.168
|% 9,61
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,51
|334.905.835
|% -0,21
|
|PGSUS
|40,96
|327.339.699
|% 1,69
|
|ASELS
|24,48
|325.552.483
|% 0,33
|
|GARAN
|7,80
|227.913.826
|% -0,13
|
|SASA
|8,79
|220.955.497
|% -1,68
|
|IHLGM
|1,03
|55.949.259
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|76.034.494
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,33
|90.595.497
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3237
|8,3654
|% 0,04
|
|Frank
|6,9494
|6,9913
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|2,85
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
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