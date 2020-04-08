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Altın fiyatları ne kadar oldu?

08.04.2020 09:05

Son güncelleme : 08.04.2020 12:01
Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelenmişti. Bugün de güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 359 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 590 lira, Tam altın da 2.357 liradan alıcı buluyor.



Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve 357 liradan işlem görmeye başlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek  altın 586 liradan satılıyordu.

Bugün ise güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 359 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 590 lira, Tam altın da 2.357 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da 1.650 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün yurt dışında, Japonya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

 

 

 

 




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 2,85  
Altın Gr. 361 361 2,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,02 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,28 3,30 0,02  
B. Petrol 32,08 32,08 0,21  
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